Ezel krijgt spuitje op straat, omwonenden kinderboerderij geschokt

De ezel leefde al zo’n 20 jaar op kinderboerderij en was aan het einde van haar latijn. In overleg met de veearts liet de kinderboerderij het dier inslapen. Omdat het kadaververwerkingsbedrijf niet tot de kinderboerderij kan komen met een vrachtwagen is besloten het dier langs de kant van de weg te euthanaseren. Afgedekt met een zeiltje ligt het dier daar tot het morgenochtend wordt opgehaald.