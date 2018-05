'Facebookmoordenaar gaat na vrijlating opnieuw in de fout'

Video & Update Alarm na lek in sprinkler van bunkers met illegaal vuurwerk Noord-Bra­bant

28 mei In een vuurwerkdepot van de overheid in Ulicoten, Noord-Brabant, is vandaag water uit een sprinklerinstallatie gelekt. Opgeslagen (illegaal) vuurwerk is mogelijk nat geworden en de brandweer onderzoekt nu wat dat voor gevolgen kan hebben.