Faith heeft een reuzenslak als huisdier: ‘Als er vrienden zijn, zet ik 'm gezellig op tafel’

Arnoud showt hond op deze site, drie weken later stuurt wildvreem­de prachtig portret van Rex

3 maart Arnoud Dijkstra weet niet wat hij meemaakt als hij deze week onverwacht een groot pakket krijgt. Nog verbaasder is hij als hij het pakket openscheurt. Er zit een prachtig geschilderd portret van een hond in. Een voor Arnoud wel héél bekende hond. Hij stond er onlangs nog mee op deze site in een artikel over ‘coronahonden’. Zijn Rex. Het is 'm echt, spot on.