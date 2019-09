Familie al week op zoek naar in Egypte opgepakte ‘droneverdachte’

Brandweer­com­man­dant: Halsema noemde negergrap binnen het korps ‘hilarisch’

29 september Opnieuw is er ophef rond de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema. In een gesprek met brandweercommandant Leen Schaap zou ze een veelgemaakte negergrap binnen het korps ‘grappig’ en zelfs ‘hilarisch’ hebben genoemd. Dat zegt Schaap in een uitzending van het Amerikaanse radioprogramma This American Life.