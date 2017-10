Familie Anne Faber: Zet leger in bij zoektocht

Referendum tapwet mogelijk in maart

8:51 Een eventueel referendum over de zogenoemde sleepwet zal plaatsvinden in maart volgend jaar, tegelijk met de gemeenteraadsverkiezingen. Een woordvoerder van de Kiesraad bevestigt berichtgeving hierover door NRC Handelsblad. Nu het aantal handtekeningen voor de volksraadpleging de laatste dagen flink in de lift zit, wordt de kans op een referendum steeds groter.