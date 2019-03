Familie Fortuyn overweegt juridische stappen na omstreden opmerking ‘Volkert, waar ben je’

Volgens advocaat en hoogleraar Geert-Jan Knoops is de omstreden opmerking van docent Corné Hanssen mogelijk strafbaar. ,,Als er aangifte van wordt gedaan, is er wel een strafrechtelijke basis om dit potentieel als aanzetten tot geweld te kunnen beschouwen.’’

In dit geval is ook de intentie van de persoon van belang, zegt Knoops. ,,Uit het feit dat hij de boodschap heeft verwijderd en de gemaakte excuses, kun je afleiden dat hij de opmerking niet letterlijk, maar wellicht symbolisch heeft bedoeld. Het Openbaar Ministerie zal er naar mijn inschatting geen zaak van maken.’’

Klachten

‘Volkert, waar ben je?’, schreef Corné Hanssen in een reactie op Facebook op de verkiezingswinst van Baudets Forum voor Democratie. De opmerking van de docent Geesteswetenschappen (’islam en Arabisch’ en ‘religie en samenleving’) is een verwijzing naar Volkert van der G. uit Harderwijk die de politicus Pim Fortuyn doodschoot. Na zijn vrijlating woonde Van der G. in Apeldoorn. De post leidde de afgelopen dagen tot tientallen klachten, van zowel binnen als buiten de universiteit.

Hanssen heeft op zijn persoonlijke Facebookpagina excuses gemaakt voor zijn uitlating, laat de universiteit weten. ,,Omdat hij aansluitend niet alleen kritiek kreeg, maar ook bedreigd werd, heeft hij zijn Facebook-account inmiddels gedeactiveerd.‘’

Non-actief

De Universiteit Utrecht liet gisteren aan het einde van de middag weten dat de docent - vooruitlopend op een gesprek - op non-actief wordt gesteld. Dat was echter niet de eerste reactie van de Raad van Bestuur. Eerder op de dag liet de universiteit nog weten het ‘een verwerpelijke actie’ te vinden, een gesprek te willen voeren met de docent, maar verder nog geen actie te ondernemen.

Volgens een alumnus van de faculteit, die alleen anoniem wil vertellen, is er veel onrust onder zijn collega(-alumni). Volgens hem heeft een grote golf aan bezwaren van zijn collega's eraan bijgedragen dat de docent nu alsnog is geschorst. ,,Er is veel boosheid, omdat de Raad van Bestuur dit niet meteen heeft besloten. Ik schaam mij persoonlijk voor zo’n uitspraak. Een milde reactie van de universiteit past niet. Het beste zou zijn als er ook ontslag volgt.’’

Ontslag

Een woordvoerder van de universiteit laat weten dat ‘ze hebben gemerkt dat het veel impact heeft’. ,,We hebben niet meteen tot schorsing besloten, omdat we zo’n besluit niet lichtvaardig nemen. Het moet juridisch ook goed doortimmerd zijn. En we moeten de betrokkene informeren voordat we hiermee naar buiten treden. Het is een serieuze zaak. Ik wil niet vooruitlopen op de vraag of we ontslag niet uitsluiten.’’