Familie naar tuchtrechter na overlijden Gerd (63): ‘Werkwijze dokterspost moet veranderen’

Gerds broer, Jan Bergman, wil dat de arts verantwoording aflegt. Het is hem niet om de dokter zelf te doen. „Het gaat om de werkwijze van de Spoedpost. Wij zijn niet overtuigd dat die zodanig is aangepast dat wat ons is overkomen, anderen niet overkomt. Om herhaling te voorkomen, stappen we naar het tuchtcollege. Als de consequentie daarvan is dat de huisarts een waarschuwing, berisping of schorsing aan de broek krijgt, dan is dat zo.”