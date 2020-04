Familie reageert op filmpje vechtpartij met politie: ‘Zoon kreeg binnen een klap’

videoOp het internet circuleert een filmpje van het gevecht tussen politieagenten en de Bossche familie Josipovic dat aan de Oude Vlijmenseweg woont. Een vader en zijn twee volwassen inwonende zonen zijn dinsdagmiddag aangehouden, omdat ze gewelddadig waren tegen de agenten. De agenten vermoedden dat er een hennepkwekerij binnen was, maar dat was niet zo.

De politie zegt dat ze de inhoud van het filmpje kent. ,,Wij realiseren ons dat deze beelden heftig kunnen overkomen.” Momenteel wordt onderzocht wat er precies gebeurd is. ,,We willen in dit stadium niet vooruitlopen op de resultaten daarvan. We hechten er echter wél waarde aan te benadrukken dat deze beelden slechts een klein deel van het totale incident laten zien.”

Volgens de politie speelde zich dat namelijk niet alleen buiten, maar ook ín de woning af. ,,Twee van onze collega’s werden zowel in als buiten de woning geslagen en bedreigd. Over en weer vielen klappen.”

De familie Josipovic zegt dat het niet helemaal zo is gegaan zoals de politie stelt. Volgens de schoonzus van de vader zijn de beelden het begin van de mishandeling. ,,Op dat moment waren alleen de zonen thuis en stormde de politie binnen. De jongste zoon was nog in zijn kamer en wilde zich aankleden, maar werd door de politie naar buiten gestuurd.”

Vermoedens van hennepkwekerij

Op de beelden is te zien dat agenten die dinsdagmiddag bij de familie langs waren gegaan omdat er informatie was verkregen over een mogelijke hennepkwekerij in het huis. De politie kreeg dit vermoeden, omdat er een netwerkmeting was gedaan bij de woning.

De deur werd niet geopend terwijl het duidelijk was dat er mensen binnen waren. Kort nadat de agenten de deur van buitenaf hadden geopend, stonden de hoofdbewoner en zijn vrouw voor de deur. ,,Toen ging het snel", zegt de schoonzus. ,,De agenten reageerden gestrest toen de oudste zoon niet meteen naar buiten wilde. Binnen kreeg hij een klap.”

De agenten gingen op onderzoek uit en de bewoners werd gevraagd buiten te blijven tot het klaar was. Op dat moment waren de ouders al bij de voordeur. ,,Niet slaan, niet slaan!”, roept de vader.

Slaande ruzie

Ondanks de waarschuwingen om op anderhalve meter afstand te blijven, kwamen de ouders toch dichterbij. Op een gegeven moment werd de vrouw door een agent naar achteren geduwd. Ze struikelde daarbij en viel op de grond. Vrijwel direct werden de agenten door de zonen belaagd en daardoor ontstond een slaande ruzie. In beeld is te zien hoe een agent bovenop een van de zonen duikt. Volgens de schoonzus bleef hij doorgaan met slaan. De politie zegt dat een agent een stomp in zijn gezicht kreeg en een andere agent werd geslagen. ,,De vader bedreigde een agent met de dood en nam een vechthouding aan.”

Aangifte

Uiteindelijk werden de drie mannen onder veel verzet aangehouden en meegenomen naar het bureau. De drie betreffende agenten hebben aangifte gedaan. ,,Geweld tegen politie wordt nooit getolereerd. Wij betreuren het dat we daarbij zelf geweld hebben moeten gebruiken, maar wij evalueren steeds onze inzetten en het gebruik van geweld. Dat is deze keer niet anders”, laat Rob van Mourik, lid van de teamleiding van het basisteam Den Bosch weten.

De drie mannen zijn vanmiddag in vrijheid gesteld. Het onderzoek naar hen gaat verder en ze worden vervolgd door het Openbaar Ministerie. De familie wil zelf ook aangifte doen van mishandeling door de politie. ,,Dit is ons zelfs aangeraden door andere agenten”, zegt de schoonzus. ,,Zodra de vader en zonen weer vrij zijn, gaan we dat doen.”