Familie van tijdens WK-finale doodgestoken Richard (25) barst in tranen uit na uitspraak: 11,5 jaar cel

Als Spanjaard Andrés Iniesta tijdens de WK-finale tegen Nederland in de 116-minuut de 1-0 binnenschiet, ziet Richard Houtveen (25) dat met vrienden op groot scherm in zijn woonplaats Nieuwegein gebeuren. Als het fluitsignaal klinkt, slaat de feeststemming op het plein om en druipt hij met zijn vriendengroep teleurgesteld af. De sfeer is grimmig en al snel krijgen Richard en zijn vrienden het een paar keer met anderen aan de stok.

Bloed op zijn shirt

Richard wordt op straat door de massaal uitgerukte hulpdiensten gereanimeerd. In het ziekenhuis proberen ze hem met een hartoperatie nog te redden. Maar het mag niet baten. De 25-jarige Nieuwegeiner bezwijkt aan de verwondingen door een messteek in zijn hart. Het steekwapen is nooit gevonden. Wel is er later een mes uit het water gehaald, maar of Richard daadwerkelijk met een mes is gestoken, blijft onduidelijk.