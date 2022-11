Familie van vermiste Terneuzense (58) radeloos: zoektocht gaat door

Ondanks intensieve zoekacties met tientallen honden is een 58-jarige vrouw uit Terneuzen nog steeds niet gevonden. De vrouw is donderdag voor het laatst gezien.

Afgelopen vrijdag werd via Burgernet een bericht uitgestuurd om naar de vrouw uit te kijken en kwam op een initiatief van de stichting 4Ichelle een zoekactie op gang. 4Ichelle is opgericht door Miranda Sips, moeder van de vermoorde Ichelle van de Velde uit Oostburg. ,,Dit is precies de reden waarom de stichting is opgezet: om lotgenoten te helpen. Ik vind het een eer om dit voor de familie te mogen doen’’, zegt Sips, die het zoeken coördineert en in direct contact met de familie staat.

In totaal 27 zoekhonden van de Samenwerkende Reddingshonden Organisatie (SRO), DOGsquad searchdogs en Signi Zoekhonden hebben op vrijdag, zaterdag en zondag naar de vrouw gezocht. Urenlang gingen ze plekken in Zeeuws-Vlaanderen af waar de Terneuzense graag kwam en breidden ze het zoekgebied verder uit, echter zonder resultaat. ,,We zijn volop bezig met vinden van concrete aanwijzingen en organiseren van nieuwe zoekacties, waarmee we haar hopen te vinden’’, zegt Sips maandag.

De politie deed gisteren een oproep aan bewoners van de Ferlemanstraat en Roerstraat in Terneuzen om beelden van beveiligingscamera’s of deurbellen na te kijken. Het gaat dan om de periode van 24 november tussen 18.00 en 19.00 uur. Wie beelden heeft waarop de vrouw te zien is, wordt gevraagd zich bij de politie te melden.

De vermiste vrouw is ongeveer 1.65 meter groot, brildragend en heeft kort krullend blond haar. Ze was gekleed in een zwarte jas toen ze verdween. Sips: ,,De familie is radeloos. Ze vragen iedereen die tips heeft om zich te melden.’’

Wie aanwijzingen heeft, kan zich bij de politie melden via 900-8844, met verwijzing naar het registratienummer 2022313620.