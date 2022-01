Familie vermiste Fabiënne (22) krijgt vreemd bericht: ‘Je ziet me snel’, maar wie stuurde dat?

Opeens was daar even hoop. Afgelopen dinsdag kregen de moeder, twee zusjes en een vriendin van Fabiënne Geers via Instagram hetzelfde bericht: ‘Je ziet me snel’. ,,Dat is de enige reactie die we sinds haar verdwijning op 11 januari hebben gehad”, zegt haar moeder Petra Prophitius. ,,Op wat voor manier zien we haar snel? Op een foto, in levenden lijve of moeten we haar lichaam identificeren? Dat zijn allemaal dingen die de hele dag door je hoofd spoken.”