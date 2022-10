Familie vermiste Hebe (10) dankbaar voor steun: ‘We willen niets liever dan haar terug in onze armen’

met videoDe zoektocht naar de 10-jarige Hebe uit Vught en haar 26-jarige begeleider Sanne is gestopt. Woensdag gaan de hulpdiensten verder. ,,Nu het donker is wordt het zoeken lastiger, daarom stopt de zoekactie en gaan we morgen verder”, zo meldt de politie. Sinds vanmiddag is vooral gezocht in en rond Waspik. Daar zouden de twee gistermiddag nog zijn gezien. Vooralsnog is er niks gevonden wat duidt in de richting van het tweetal.

Vanochtend werd een amber alert uitgegeven voor Hebe. Het meisje is gehandicapt en heeft zorg nodig. Ze was samen met haar begeleider Sanne (26) uit Den Bosch, die haar de nodige hulp kan bieden. De twee hebben een bijzondere band, laat Hebes familie vanavond weten in een statement: ‘De familie hoopt dat ze samen snel worden teruggevonden.’

Daarin staat ook te lezen dat de familie dankbaar is voor alle steun. ‘We willen niets liever dan haar terug in onze armen’.

Gezocht rond Waspik

Er is vandaag massaal naar de twee gezocht. Eerst met veel vrijwilligers, opgetrommeld na een noodkreet van Hebes moeder op Facebook. ‘Lieve mensen, een bericht dat ik nooit gedacht had te moeten schrijven. Sanne en Hebe zijn vermist. Ze zijn nooit aangekomen toen Sanne Hebe thuis ging brengen van ‘t Overstapje in Raamsdonkveer naar Vught’. ‘t Overstapje is een orthopedagogisch dagcentrum aan de Sint Theresiastraat in Raamsdonksveer.

Ook de politie pakte al snel groot uit. Met onder meer een helikopter is het gebied tussen Raamsdonksveer en Vught uitgekamd. Sinds 14.30 uur wordt specifiek gezocht rond Waspik, onder meer met het veteranenteam dat gespecialiseerd is in het vinden van vermiste personen. Na de vondst van een oliespoor op de Hooiweg, op een industrieterrein langs het water, zocht de politie naar een mogelijke auto in het water.

Die werd niet gevonden. Om er zeker van te zijn dat er echt niets in het water ligt, zoeken duikers en een sonarboot vanavond verder. Ook op andere plaatsen wordt gezocht. De politie gaat alle wegen en waterwegen op en rond de route van Raamsdonksveer naar Vught langs.

De vermiste Hebe (links) en Sanne. Achtergrond: hulpdiensten zoeken in het water bij Raamsdonksveer.

Signalement Hebe is 10 jaar en draagt een lichtpaarse rugtas van het merk Eastpak, een felroze jas, zwarte rok en blauw T-shirt, en heeft blond haar. Ze heeft een ‘bijzondere motoriek’, omdat ze wankel loopt met haar voeten naar buiten. Haar begeleider is de 26-jarige Sanne uit Den Bosch. Samen reden ze in een zwarte Kia Picanto met kenteken PR-425-K.

Massaal gezocht

Een vriendin van Hebes moeder coördineerde aan het begin van de dag de zoektocht, maar omdat er massaal werd gereageerd gaf ze die rol later over aan de politie. Er werd een WhatsAppgroep opgezet, waarin mensen onder meer de routes delen waar ze al gezocht hebben. Ook vrienden van de begeleider hielpen mee om het tweetal te zoeken.

Mensen die zochten werden in eerste instantie geholpen en gewaarschuwd om bijvoorbeeld als ze een remspoor zien, daar niet in te gaan staan in verband met het sporenonderzoek. Later vroeg de politie om het zoeken over te laten aan professionals. Wel blijft de politie mensen via het amber alert oproepen om naar de twee uit te kijken.

De woordvoerder van de politie zegt te hopen het tweetal in goede gezondheid terug te kunnen brengen. ,,We focussen ons in eerste instantie op het kind dat we veilig thuis willen brengen.” Over wat er gebeurd kan zijn wil de politie weinig loslaten. Er wordt rekening gehouden met een ongeluk, maar - hoewel minder waarschijnlijk - ook een ontvoering wordt niet uitgesloten.

Vermissing komt aan als mokerslag

De vermissing is als een mokerslag aangekomen bij ’t Overstapje in Raamsdonksveer dat valt onder Prisma in Waalwijk. ,,We maken ons grote zorgen, zoals heel Nederland zich zorgen maakt”, zegt woordvoerder Karim Hammadi van Prisma, instelling voor mensen met een beperking. ,,We hebben korte lijnen met de familie en politie en onze rol is nu vooral steun geven aan hen, begeleiders en cliënten.”

Ook de Waalwijkse burgemeester Sacha Ausems leeft mee. Ze kwam vanavond naar de Hooiweg in Waspik, waar gezocht werd. ,,Het is verschrikkelijk wat hier gebeurt,” zegt Ausems. ,,Dit is een drama voor alle familie en betrokkenen.”

Het ‘Hebehuis’

Vanwege de ingewikkelde zorgvraag van Hebe, richtten haar ouders in 2020 in Vught het ‘HebeHuis’ op omdat ze eigenlijk nergens anders met hun dochter terecht konden. Het Hebehuis is gevestigd in het complex De Groene Beuk aan de Van Voorst tot Voorststraat in Vught. Een plek waar Hebe tot rust kon komen. In mei van dit jaar startte Hebe bij dagbesteding ‘t Overstapje in Raamsdonkveer. ‘We hebben er voor geknokt om haar uit het isolement te halen en een plekje in de wereld te geven’, schetste moeder op Facebook.

