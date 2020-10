Familie vindt gigantisch geldbedrag in huis van overleden man (66)

Of deze man heeft heel goed kunnen sparen of het is geld dat op een niet zo nette manier is verdiend.

Crimineel verleden

Dat wordt de komende dagen uitgezocht. Het is niet bekend of de overleden man uit Kinderdijk een bekende is van de politie en dus een crimineel verleden heeft.