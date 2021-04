Familie vindt het een tuinhuis, maar de gemeente noemt het ‘een tweede woning’

Vrouw overleden in rij voor coronatest Rotterdam Ahoy: testloca­tie urenlang dicht

29 april Een vrouw is vanochtend onwel geworden en overleden toen ze in de rij stond voor het afnemen van een coronatest bij testlocatie Rotterdam Ahoy. Dat maakt de GGD-Rotterdam Rijnmond bekend. De testlocatie was de hele ochtend gesloten, maar is nu weer open.