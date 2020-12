Familiedrama in Duizel: man (50) steekt thuis broer (55) dood

Auto opengebro­ken? Grote kans dat dit het werk is van een bende die wordt betaald én getraind om te stelen

28 november Engelstalige klusjesmannen die hun te dure diensten opdringen in Boskoop, 23 compleet gestripte BMW’s in een Alphense woonwijk en vier gereedschapsdieven die zich met buit schuilhouden in een maisveld in Nieuwerbrug. Het is volgens politieagent René Middag het werk van rondreizende, georganiseerde criminelen. ,,Ze worden geronseld, krijgen een opleiding, opdracht en loon. Het lijkt vaak net de maffia.”