Familiedrama in Turkije: ‘Moeder en Haagse zoon doodgeschoten met jachtgeweer, vader zwaargewond’

Een familieruzie is afgelopen weekeinde uitgelopen op een dodelijk drama in de Turkse provincie İzmir, vlakbij de gelijknamige stad. Een 69-jarige man zou zijn zwager (57) met een mes hebben neergestoken en daarna diens vrouw en in Den Haag woonachtige zoon hebben doodgeschoten met een jachtgeweer. Dat melden verschillende Turkse media.

Het incident zou zich vrijdagavond omstreeks 22.00 uur lokale tijd hebben afgespeeld in het Turkse district Gaziemir. Volgens lokale media begon het incident met ruzie over een muur tussen de woningen van verdachte G. en zijn zwager, die ze samen bouwden.

Toen de schoonbroer van de verdachte een steen tussen de muur in aanbouw wegtrok, stortte deze in en zou een ruzie geëscaleerd zijn in een vechtpartij. Daarbij zou G. zijn zwager ernstig hebben verwond met een mes. Toen diens vrouw (54) en zoon (34) hun echtgenoot en vader wilden helpen, werden zij volgens Turkse media met een jachtgeweer doodgeschoten.

Schoten gehoord

Na de gehoorde schoten hebben buren de politie ingeschakeld. Verschillende hulpdiensten rukten met spoed uit naar de locatie van het misdrijf. Ter plaatse bleken de moeder en zoon al overleden te zijn. De zwaargewonde vader is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de laatste berichten in Turkse media verkeert hij nog steeds in levensgevaar.

Na het incident zou G. naar een ander huis zijn gegaan om zich vervolgens over te geven aan de politie. Het jachtgeweer werd door agenten in beslag genomen. Zijn zoon, de 40-jarige B.G., is ook aangehouden voor betrokkenheid bij het incident.

Bruiloft van familielid

De lichamen van de moeder en zoon zijn voor autopsie naar het mortuarium van İzmir gebracht. Volgens lokale media bleek na grootschalig onderzoek van de politie dat de overleden zoon in Den Haag woonachtig is en in Nederland werkt. Hij zou in Turkije zijn geweest voor een bruiloft van een familielid.

Volgens de verdachte G. had hij al vaker ruzie gehad met zijn zwager. Tegenover het Turkse Openbaar Ministerie zou hij ook hebben verklaard dat er al vier jaar onenigheid was tussen hem en de schoonfamilie over een eigendomsakte van één van de huizen. Volgens Turkse media worden G. en zijn zoon binnenkort voorgeleid aan de rechter-commissaris.

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken onderzoekt de berichtgeving, maar geeft aan op dit moment nog niet te kunnen reageren.

