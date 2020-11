Famke begeleidt vrouwen naar de abortuskliniek: ‘Ik krijg soms nare berichten’

Vos loopt in verboden wildklem, boswachter verlost hem uit zijn lijden: ‘Verschrik­ke­lijk wrede daad’

25 november Een vos die in een illegale wildklem was gelopen, is afgemaakt door een boswachter. Die zag dat de wonden van het dier zó ernstig waren dat er geen hoop meer was. ,,De poten waren helemaal verbrijzeld.”