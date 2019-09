Fanatieke sporters zijn gelukkiger dan mensen die af en toe sporten

Zeer grote brand slaat over naar vierde bedrijf op industrie­ter­rein Kraaiven Tilburg, NL-Alert afgegeven

7:27 Een zeer grote brand woedt donderdagnacht in vier bedrijfspanden aan de Kroonstraat in Tilburg, waaronder bij bakkerij Maitre Paul, Vollenhoven Olie Technologie en Frank van de Wijgert partijhandel. De brandweer is groots uitgerukt en krijgt hulp van de luchtmacht. NL-Alert heeft een noodmelding rondgestuurd: ‘Houd ramen en deuren in de omgeving gesloten.’