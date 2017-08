Fans onthalen Max Verstappen met gejoel en selfies

Maandagavond werd Max Verstappen in Hilversum door honderden fans toegejuicht bij de plaatselijke Jumbo, waar hij het startschot gaf voor een actie voor zijn fans. Zij kunnen tot en met komende zaterdag op zijn oude Red Bull-bolide stuiten, die deze week in een grote truck door Nederland zal rijden. Fans die een selfie maken met Max' bolide op de achtergrond maken kans op een geheel verzorgde reis naar de Grand Prix van Abu Dhabi op 26 november. Dit is de afsluitende race van het huidige Formule 1-seizoen.