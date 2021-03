Farmaceuten willen stoel in het OMT

Coronavirus LIVE | Australi­sche stad drie dagen op slot na nieuwe besmettin­gen, eerste ‘pop-up vaccinatie­lo­ca­tie' van Nederland geopend

2:41 Het Rode Kruis en de GGD openen maandag in Zandvoort de eerste ‘pop-up vaccinatielocatie’ van Nederland. Het gaat om een soort verplaatsbare container van 15 meter lang, waar ongeveer 75 mensen per dag gevaccineerd kunnen worden. Op het Museumplein in Amsterdam is het wederom tot een confrontatie tussen de ME en de honderden aanwezige demonstranten gekomen. Ook Arnold Karskens, voorzitter van omroepvereniging Ongehoord Nederland, werd door de politie meegenomen. Het laatste nieuws over het coronavirus lees je in ons liveblog. Het nieuws van de afgelopen dagen vind je hier terug.