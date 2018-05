Fatale schietpartij Amsterdam: twee verdachten vast

Live Demon­strant ziet af van lawaaide­mon­stra­tie, nu 'luchtalarm' net voor acht uur

14:25 Rogier Meijerink en zijn geestverwanten van #geen4meivoormij zien af van een lawaaiprotest tijdens de twee minuten stilte op 4 mei. In plaats daarvan willen ze vlak voor 8 uur, begeleid door een luchtalarm op de Dam of vlakbij de Dam demonstreren. Dat bleek vanmiddag in een kort geding dat is aangespannen door de actiegroep.