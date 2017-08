FC Eindhoven pakt punt na spektakel in tweede helft

De debuutwedstrijd van Wilfred van Leeuwen als coach in het betaald voetbal eindigde voor FC Eindhoven vrijdagavond in een gelijkspel tegen Telstar: 2-2.



Na een rommelige eerste helft viel er na rust enorm veel te beleven in het Jan Louwers stadion: drie doelpunten, een paar gele kaarten en een directe rode voor Melvin Platje van Telstar. De bezoekers kregen ook nog een paar open kansen om het duel in hun voordeel te beslissen. De blauw-witten gaven de openingstreffer cadeau aan de gasten. Thomas Horsten speelde de bal verkeerd terug; Telstar-aanvaller Junior Toretta mocht de trekker overhalen: 0-1.



Het lukte FC Eindhoven maar niet om de bezoekers langdurig onder druk te zetten. En achterin was het uiterst wankel bij de ploeg van de nieuwe coach Wilfred van Leeuwen, die in de 40ste minuut besloot in te grijpen. Centrale verdediger Augustine Loof werd naar de kant gehaald, de deze week van AA Gent gehuurde aanvaller Elton Kabangu kwam voor hem in het veld.



Dat had een hele reeks omzettingen in de ploeg tot gevolg.Beter werd het er niet direct van. FC Eindhoven mocht van geluk spreken dat Telstar z'n voorsprong niet uitbreidde. Na de 0-1 verscheen eerst Gerson Rodrigues en later Andrija Novakovich liefst drie keer alleen voor Eindhoven-keeper Ruud Swinkels. De doelman bracht een paar keer goed redding en zag enkele inzetten naast of over zijn doel gaan.



FC Eindhoven bleef zodoende in de wedstrijd en sleepte er zowaar nog een punt uit, dankzij twee treffers van invaller Kabangu, de 1-1 en de 2-2. Tussendoor maakte Gerson Rodrigues de 1-2 voor Telstar.



In de slotfase, nadat Melvin Platje vanwege een knal tegen het hoofd van Fries Deschilder met rood was weggestuurd, probeerde FC Eindhoven de winst nog te forceren. Maar de tijd was te kort en de aanvallen te slordig.