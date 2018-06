FC Twente dreigt faillissement aan te vragen

FC Twente dreigt het faillissement aan te vragen als het gemeentebestuur geen garantstelling van 7 miljoen euro wil afgeven. Of de politieke bereidheid hiervoor aanwezig is, is echter hoogst onzeker.

Grote irritatie binnen de Enschedese gemeentepolitiek over de opstelling van FC Twente. De druk vanuit de club wordt volgens raadsleden tot ongekende hoogte opgevoerd. „Ongelooflijk wat er nu weer aan de hand is”, zegt toekomstig wethouder Niels van den Berg. „Het houdt niet op daar. Voor ons is een nieuwe garantstelling geen vanzelfsprekendheid. Als stad moeten we 15 miljoen bezuinigen.”

Een garantstelling betekent dat de gemeente 7 miljoen betaalt aan schuldeisers van de club als FC Twente dat zelf niet kan. Bij de gemeente heeft Twente al een lening van 17 miljoen lopen en Enschede staat ook al voor 8,4 miljoen garant. Bij een bankroet van de club moet de stad dus 25,4 miljoen afschrijven. Twente moet de gemeente komend seizoen 2,1 miljoen euro aan rente en aflossing betalen.

Financiële nood

De club is door de degradatie nog verder in financiële nood geraakt. De begroting is al flink teruggeschroefd: van 30 miljoen naar 18 miljoen. Maar er ligt ook nog een belastingclaim van 4,4 miljoen. Bovendien moet FC Twente de spelersagent van de in 2015 aan FC Porto verkochte Jesus Corona nog 6,3 miljoen nabetalen. Die beide vorderingen staan weliswaar als reservering op de balans, maar het geld is er niet.

En geld om een elftal samen te stellen dat weer rechtstreeks kan promoveren, is er evenmin. FC Twente wil daar geld voor vrijspelen door 25 procent van de aandelen van de club aan sponsoren te verkopen. Die transactie moet 14 miljoen euro opleveren. Maar de sponsors willen niet aan verliesfinanciering doen. Een aantal wil best over de brug komen, maar alleen met de garantie dat hun geld niet naar de gemeente of de fiscus gaat, maar volledig in nieuwe spelers wordt geïnvesteerd.

Handreiking

Het nieuwe college wil FC Twente ook wel een handreiking doen, zo melden bronnen in het stadhuis. De club zou voorlopig geen rente en aflossing hoeven te betalen (2,1 miljoen). Maar de extra garantstelling van 7 miljoen euro, waar de club nu ook om vraagt, dát valt alle raadsfracties rauw op het dak. Aifer Koc (CDA): „Dit wordt een heel moeilijk verhaal.” René Kreeft (VVD): „Er zijn grenzen.”