FDF-voorman: 'Zolang het een beetje blikschade is, is het allemaal niet zo erg’

Beluister hier alle afleverin­gen van podcastse­rie ‘In de ban van Rian’

Rian van Rijbroek staat bekend als ‘cybercharlatan’, maar heeft intussen een van Nederlands rijkste IT-ondernemers in haar macht: Gerard Sanderink. Wie is Van Rijbroek en wat drijft haar? In de podcast In de ban van Rian zoekt Tubantia-journalist Angelique Kunst antwoord op die vragen. Beluister hieronder alle afleveringen.

27 juli