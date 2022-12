Feestende menigte gooit met vuurwerk en bakstenen naar politie in Schilderswijk, drie aanhoudingen

Update & videoDe Mobiele Eenheid (ME) heeft de feestende menigte in de Haagse Schilderswijk dinsdagavond gevorderd om te vertrekken. Na de winst van het Marokkaanse elftal op het WK in Qatar gingen honderden mensen de straat op om feest te vieren, maar de stemming sloeg om toen er zwaar vuurwerk en bakstenen naar de politie werden gegooid.

Na de stunt van het Marokkaanse elftal tegen Spanje zijn mensen weer massaal de straat op gegaan in de Haagse Schilderswijk om feest te vieren. Na de spannende wedstrijd won Marokko uiteindelijk met penalty's en is door naar de kwartfinale van het WK in Qatar. Honderden mensen renden na de penalty's naar buiten om feest te vieren. Eerst werd alleen siervuurwerk afgestoken en was veel getoeter te horen. Aanvankelijk heerste er dan ook een feestelijke stemming, maar dat sloeg na enige tijd om.

Volledig scherm De ME is ingezet omdat er met zwaar vuurwerk wordt gegooid. © Regio15

De mensenmassa op de kruising van de Vaillantlaan met de Hoefkade werd weggedreven door de ME omdat er zwaar vuurwerk naar de politie werd gegooid. Een groot deel van de groep gaf gehoor aan de oproep om te vertrekken en werd weggedreven richting ‘De Put’. Daar werd ook vuurwerk naar de ME gegooid en vlogen er bakstenen door de lucht. Het verkeer op de Vaillantlaan kon rond 20.00 uur weer doorrijden.



Wel houden nog enkele onruststokers zich op in de zijstraten. De ME stuurt hen weg en deelt daarbij af en toe een tik uit met een wapenstok. De politie liet rond 20.20 uur weten dat er drie aanhoudingen zijn verricht, maar dat aantal kan nog oplopen.

Onrustig

Tot nu toe moest de politie elke keer in actie komen in de Schilderswijk na een wedstrijd van het team van Marokko. Na afloop van de vorige wedstrijden werd er uitbundig feest gevierd op straat, maar na het feesten werd het telkens onrustig in de wijk en moest de politie optreden.

Volledig scherm Na de wedstrijd renden de supporters de straat op om feest te vieren © District8

Baksteen

Na de overwinning van afgelopen donderdag tegen Canada werden zes mensen, onder wie vier minderjarigen, aangehouden. Twee van hen, jongens van 13 en 16 jaar oud, hadden mortier-shells (zwaar vuurwerk) op zak. De volwassenen werden aangehouden voor bedreiging en het schoppen tegen een politiebus. Ook liep een agent een gekneusde schouder op toen hij werd geraakt door een baksteen.

Quote Wij willen niet gezien worden als broed­plaats van ongeregeld­he­den

Bewoners van de Vaillantlaan hadden voorafgaand aan de wedstrijd tegen Spanje uit voorzorg de rood-groene feestversiering weggehaald in de hoop dat het deze keer wel rustig zou blijven. ,,Wij willen niet gezien worden als broedplaats van ongeregeldheden”, liet een van de initiatiefnemers na de laatste ongeregeldheden weten.

Volledig scherm Het is groot feest op de straten in de Schilderswijk © Jos van Leeuwen

Nog meer politie

Ook de politie had vooraf aangegeven ‘nog zichtbaarder aanwezig’ te zijn op plekken waar onrust werd verwacht. Behalve de vele agenten waren er ook weer buurtvaders en jongerenwerkers actief om de aanwezigen aan te spreken. En er zijn op voorhand tien brieven uitgereikt aan mensen die aanwezig waren bij vorige ongeregeldheden. In de brieven werd gewaarschuwd over het opleggen van een gebiedsverbod.

Quote Het is wrang dat er steeds weer een stelletje raddraai­ers opduikt om de boel te verzieken Nur Icar

Volgens Nur Icar, wijkbewoner en fractievoorzitter van politieke partij Denk in de Haagse gemeenteraad, gaat het telkens om een kleine groep die het voor de massa verpest. ,,Het is wrang dat er steeds weer een stelletje raddraaiers opduikt om de boel te verzieken en de buurt een slechte naam te geven.”

Volledig scherm De ME vordert de mensenmassa weg bij het kruispunt omdat er zwaar vuurwerk wordt gegooid © Jos van Leeuwen

Niet alleen in Den Haag, maar ook in andere Nederlandse steden heeft de politie extra maatregelen genomen om ongeregeldheden te voorkomen. En ook in andere Europese steden zet de politie zich schrap, na de eerdere ervaringen in Nederland.

