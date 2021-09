Feestganger die met 134 km/u been van Miranda eraf reed, blijkt al maanden spoorloos

De vijf maanden cel voor het afschuwelijke verkeersongeluk in Eindhoven waarbij een vrouw haar been verloor, vond hij al te veel. Ook al stond er dik 130 km/u op de teller en reed hij na het ongeluk door. Maar toen woensdag de aanklager, advocaat en het gerechtshof klaar zaten om opnieuw naar zijn zaak te kijken, was de Helmondse hoofdverdachte de grote afwezige. De man blijkt al maanden spoorloos.

Daarmee lijkt er al een streep door het hoger beroep te kunnen nog voordat er inhoudelijk ook maar iets is besproken. Rob van der Z. was het eind vorig jaar niet eens met de straf die de rechtbank hem oplegde: vijf maanden cel. Hij reed in januari 2018 met een rotgang vanuit Helmond richting Eindhoven. Bij het binnenrijden van de stad, bij het kruispunt met de Wolvendijk, stond de teller zelfs op 134 kilometer per uur.

Daar schepte hij een vrouw op de fiets die samen met haar man op weg is naar huis. Het stel had net een etentje gehad in Nuenen. Door het ongeluk verloor de vrouw een van haar onderbenen. Terwijl zij op het asfalt lag te creperen, reed de Helmonder door. De reconstructie wees later overigens uit dat het slachtoffer door rood reed.



Niettemin valt de Helmonder genoeg te verwijten: hij reed veel te hard, op het midden de weg en hij besloot na het ongeluk door te rijden. Hij was met een vriend onderweg naar Eindhoven, naar de coffeeshop, blowtjes scoren. Het was een feestavondje, ze hadden GHB op, een stuk of zeven biertjes, en twee fakkels opgestookt (joints).

Kunnen hem niet vinden

Niettemin vocht Van der Z. het vonnis van de rechtbank aan. Sindsdien bleef het maandenlang stil, ook al had hij beloofd contact te houden met zijn advocaat. Per telefoon is hij niet bereikbaar en ook op het adres dat bekend is, kunnen ze hem niet vinden. Zonder de Helmonder is ook niet precies duidelijk waarom hij de straf van de rechtbank heeft aangevochten. En daarmee is er dus ook geen zaak, zegt de aanklager.

Zijn advocaat Paul Saris probeert nog uitstel te krijgen, maar dat ziet de rechtbank niet zitten. Vooral ook vanwege de vrouw die haar been verloor. Het trauma wordt bij haar en haar dierbaren steeds maar weer opgerakeld. Zij is zelf woensdag, net als de verdachte, niet aanwezig op de zitting. Het hof doet over twee weken uitspraak, maar dat besluit laat zich alvast raden: niet-ontvankelijk. Oftewel, de zaak is niet te behandelen.

