Felle toon racismedebat ook zichtbaar in Tweede Kamer

De felle toon van het debat is opmerkelijk nu de meeste partijen behoorlijk eensgezind zijn in hun opvattingen. In de woorden van de PvdA-leider Asscher: ,,Racisme is geen linkse hobby.” En VVD’er Zohair El Yassini: ,,Iedereen is tegen racisme en is bezig met hetzelfde doel.”



Veel partijen doen concrete voorstellen om racisme aan te pakken. Zo willen D66 en ChristenUnie dat het kabinet excuses maakt voor het leed dat de slavernij heeft veroorzaakt. GroenLinks wil een verbod op etnisch profileren door de politie. De PvdA wil dat er een staatscommissie komt die institutioneel racisme moet gaan onderzoeken.



D66 en GroenLinks willen dat 2023 wordt uitgeroepen tot herdenkingsjaar van de slavernij. Dan is het 160 jaar geleden dat de slavernij werd afgeschaft. Het CDA wil meer werk van arbeidsmarktdiscriminatie, onder meer door uitzendbureaus. De SP pleit voor een nationaal historisch museum met ook uitgebreid aandacht voor de pijnlijke kanten van onze geschiedenis.