Femke (17) zag het door corona niet meer zitten, maar doet nu wél examen: ‘Het was een heftig jaar’

,,Omdat ik niet in slaap kwam, kon ik ’s ochtends mijn bed niet uit komen’’, zegt ze. ,,Dan besloot ik maar weer een les te skippen. Ik kwam in een cirkeltje terecht. Toen ik niet meer kon sporten, raakte ik de stress en de boosheid niet meer kwijt.’’



Liefst zestig uur was ze het afgelopen schooljaar absent. ,,Niemand die dat in de gaten had. Door corona lag alles overhoop. Mijn ouders zaten thuis tot 20.00 uur achter hun laptop, in vergadering. De muziek een keer keihard aan zetten, dat zat er niet in. Een middagje alleen thuis ook niet.



Het was chaotisch, ook op school. Continu kwam er een ander pakket aan maatregelen. Het was niet gewoon wél of geen lockdown. Nee, er was steeds weer wat anders.’’