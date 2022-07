Festivalprikker Levan V. (31) vijf maanden de cel in omdat hij vrouw met drugsnaald stak: ‘te bizar voor woorden’

Festivalprikker Levan V. moet vijf maanden de cel in omdat hij een vrouw met een injectienaald prikte waar crack en heroïne in zat. De 31-jarige Georgiër, die ten stelligste ontkent, werd in juni opgepakt op het festival Den Haag Outdoor en is de eerste die voor needle spiking veroordeeld wordt. De rechter legde een langere straf op dan het OM eiste.

Zelf ontkent V. nog altijd dat hij iemand geprikt heeft met de injectienaald. Hij geeft wel toe dat hij de injectienaald bij zich had, waar crack en heroïne in zat. Hij gebruikte die als pijnstiller vanwege zijn kiezen, zo hield hij vol tegenover de rechters. Hij was alleen vergeten dat die spuit nog in de broek zat.

V. kwam met een muntje het festivalterrein op, zag dat het druk was en ging aan de zijkant van het terrein staan, zo omschrijft hij. Daar stond hij hasj te roken, toen hij plotseling met een aantal mensen mee moest komen. ,,Ik had geen idee waarom”, zei hij via de tolk.

Herkend op foto’s

Dat waarom, was een getuige die in de techno-tent van Den Haag Outdoor een man zag die met een injectienaald een vrouw in haar been prikte. Toen de getuige een vriendin aantikte, zagen ze dat de man nog meer vrouwen prikte. Daarna pakte de beveiliging Levan V. eruit en vond bij hem de injectienaald. Getuigen zeiden dat de opgepakte man dezelfde was die gestoken had. Die herkenden zij ook op foto’s die op sociale media rondgingen.

V. zit sinds die tijd vast en zat vanochtend tegenover de rechters. De kleine tengere Georgiër kreeg via een tolk te horen waar hij exact van verdacht werd. In een wit T-shirt hoorde hij de rechter en officier van justitie vrijwel bewegingloos toe.

Hepatitis of HIV

Hij is als toerist in Nederland en wilde festivals bezoeken en Nederland bekijken. Hoewel hij eerst tegenover de politie ontkende dat hij een strafblad had, blijkt hij toch in 2014 tot vijf jaar cel te zijn veroordeeld vanwege een drugsdelict. Die straf heeft hij uitgezeten en ook het voorwaardelijke deel van zijn straf zat er al op.

Het slachtoffer was eveneens aanwezig bij de zitting. Haar advocaat deed het woord: ,,Ze durft nog altijd niet alleen naar een festival of feestje. Ze is constant waakzaam, kijkt of niemand zich verdacht gedraagt.” Bovendien zijn er nog altijd onderzoeken gaande naar mogelijke infecties, zoals hepatitis of HIV. De laatste controles zijn in oktober.

Quote Waarom moet iemand dit doen? Helaas komt daar ook vandaag geen antwoord op Advocaat van slachtoffer

De vraag waarom iemand andere festivalgangers met een naald iets zou inspuiten, brandde op ieders lippen. Ook op die van het slachtoffer, aldus haar advocaat: ,,Ze is nog altijd heel erg boos. Vooral vanwege de vraag waarom dit is gebeurd. Waarom moet iemand dit doen? Helaas komt daar ook vandaag geen antwoord op.”

De officier van justitie vond dat ook onverteerbaar en eiste een celstraf van drie maanden. ,,Er is veel aandacht in de media voor het fenomeen needle spiking. Het zorgt voor gevoelens van onveiligheid. De verdachte heeft doelbewust een druk festival opgezocht om vrouwen met een vervuilde injectienaald een cocktail van harddrugs in te spuiten. Het is duidelijk dat we dit niet tolereren.”

Volgens advocaat Pieter Hoogendam hebben de getuigen niet het daadwerkelijke prikken gezien. Er zouden verschillende signalementen van slachtoffers zijn. Ook betwijfelt hij of het rode puntje dat de medische dienst zag, ook echt een wondje is als gevolg van een injectie.

Volledig scherm De in beslag genomen injectienaald. © Videostill