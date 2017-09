Feyenoord-supporters bezorgen politie Twente overwerk

Al 1,5 miljoen euro gedoneerd voor hulp na orkanen

12:13 Nederlanders hebben tot nu toe 1,5 miljoen euro gedoneerd op gironummer 5125, dat is geopend voor noodhulp aan Sint-Maarten en de andere eilanden die zijn getroffen door de orkaan Irma. Dat is bijna een verdubbeling van het tot vrijdag opgehaalde bedrag. Vrijdag was er rond het middaguur 850.000 euro binnen op het gironummer.