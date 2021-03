Fien (20) schrijft brief over SGP die homohuwelijk wil verbieden: ‘Waarom doet mijn liefde er niet toe?’

Het gevoel is lastig te beschrijven, vertelt Fien van Snippenberg, en toch wil ze het proberen. ,,Verliefd worden is zoiets natuurlijks, daar kun je niets aan doen, daar sta je niet bij stil en dat ik dan toevallig verliefd wordt op een vrouw en niet op een man, dat is dan voor mij een detail, het principe is hetzelfde. Maar tegen mij wordt dan gezegd: wat jij doet is niet normaal. Maar waarom niet? Dat begrijp ik niet. Waarom hoor ik er voor sommige mensen niet bij? Waarom doet mijn liefde er niet toe?”