Fiets van omgebrachte Esmee (14) gevonden: ‘Dit kan belangrijke stap zijn in ons onderzoek’

Advocaat over klaphamer-dra­ma in Haaksber­gen: ‘Nachtmer­rie van ongekend formaat’

Het ongeluk met de klaphamer in Haaksbergen, waarbij de 12-jarige Bram om het leven kwam, was een ‘nachtmerrie van ongekend formaat’. De verdachte had de hamer nooit gebruikt als hij had gedacht dat deze onveilig was. Dat laat zijn advocaat Janbart Kalk weten.

4 januari