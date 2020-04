Fietser overlijdt na botsing met tankwagen in Spankeren

Je kunt één leven redden, maar brengt dan andere levens in gevaar. Mag dat?

15:34 Je vrouw krijgt een kind, maar jij mag er niet bij zijn. Je oma is misschien wel besmet, en moet daarom alleen sterven. Want het corona-virus heerst. Mag dat? Ethicus en arts infectieziektenbestrijding Babette Rump uit Middelburg denkt na over dit soort vragen.