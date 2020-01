Fietser valt midden in de nacht door over weg gespannen ijzerdraad: ‘Ze zijn hartstikke koekoek!’

Een fietser is vannacht in het Oldebroek gevallen door een over de weg gespannen ijzerdraad. De fiets van het slachtoffer raakte hierdoor flink beschadigd, maar ‘dit had natuurlijk veel erger af kunnen lopen’, schrijft de politie op Facebook. De buurt spreekt er schande van.

Het lange, zwarte ijzerdraad was ter hoogte van de Luiting Matenlaan gespannen over de Rustenburgsweg vanaf een zwarte markeringspaal naar een paaltje aan de afrastering van het weiland aan de overkant.

Koekoek

,,Ze zijn hartstikke koekoek’’, zegt een buurtbewoonster die zondagochtend even poolshoogte komt nemen. Met haar naam in de Stentor wil ze niet. ,,Ik las het vanmorgen en herkende het paaltje. Ik woon hier al 26 jaar, dan ken je elke klinker. Het is gelukkig relatief goed afgelopen, maar stel dat er op volle snelheid een scooter was komen aanrijden?’’

Volledig scherm De Rustenburgsweg in Oldebroek © Olger Koopman

Wat verderop fietst een man met een reflectorpaaltje onder zijn arm. ,,Vannacht er uit gerukt door vandalen en verderop teruggevonden.’’ Hij woont aan het einde van de Rustenburgsweg en werd rond half vijf wakker van rumoer en geschreeuw. Of het dezelfde gasten zijn die verantwoordelijk zijn voor de draad weet hij niet, maar hij heeft wel melding gedaan bij de politie. Ook hij wil alleen anoniem zijn verhaal doen. ,,Ik heb nog een poging gedaan achter ze aan te gaan, maar vergeefs.’’ Over die draad zegt hij: ,,Totaal belachelijk natuurlijk! Wat bezielt die mensen. En hoe komen ze midden in de nacht aan zo'n draad?’’

Visdraad

Het is niet de eerste keer dat fietsers vallen over ijzerdraad, al is er niet altijd opzet in het spel. Eind oktober afgelopen jaar raakte een man uit Alphen aan de Rijn zwaargewond aan zijn linkeroog toen hij op de scooter tegen een over de weg gespannen visdraad aanreed. In 2017 kwam een wielrenner door ijzerdraad ten val in Woerden. De draad was blijven hangen na werk van verkeerswerkers.

Hoofdhoogte