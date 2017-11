Fietser zit klem: geen plek in de stalling

Een op de vijf treinreizigers die op de fiets naar het station komen, lukt het vaak niet een plekje te vinden in de stationsstalling. Reizigers klagen ook over het gebrek aan fietsenrekken bij bus-, tram- en metrohaltes. Die zijn er vaak niet, of er zijn er veel te weinig.

Dit blijkt uit onderzoek dat door de Fietsersbond gehouden is onder ongeveer 2.500 mensen, waarvan de resultaten vandaag bekend worden gemaakt. Reizigers zijn bang dat hun fiets wordt gestolen, klagen over het gebrek aan plek en de slechte staat van de rekken, waardoor ze niet bruikbaar zijn. Ook vinden mensen het lastig om bij dubbeldeks rekken hun fiets in het hoge rek te plaatsen. ,,De geleiderails zijn zo stroef dat je je fiets nauwelijks nog terug kunt krijgen'', verklaart een reiziger.



Veel ondervraagden klagen over te krappe plekken, voor bijvoorbeeld fietsen met kratjes of kinderzitjes. En de opmars van de e-bike maakt de behoefte aan betere bewaking, ruimere plaatsen en oplaadmogelijkheden nog groter.



,,Over de nieuwe stallingen zijn de meeste mensen tevreden, maar op veel stations moet nog een hoop gebeuren en schiet het aanbod nog steeds tekort'', zegt Wim Bot van de Fietsersbond. Van de treinstations worden Amsterdam Sloterdijk, Rotterdam Alexander en Rijssen het slechtst beoordeeld. Reizigers zijn juist positief over Alkmaar, Arnhem, Haarlem, Hengelo en Houten. Daar zijn veel stallingen recent geopend en de eerste 24 uur gratis.

Bushalte

Quote Over de nieuwe stallingen zijn de meeste mensen tevreden, maar op veel stations schiet het aanbod nog steeds tekort Wim Bot, Fietsersbond Het gebrek aan stallingen bij bus-, tram-, en metrohaltes is reizigers ook een doorn in het oog. Liefs 53 procent van de ondervraagden geeft aan dat hier helemaal geen stallingsplek voor fietsen is. En waar wel fietsenrekken bij de halte staan, is de capaciteit in twee derde van de gevallen onvoldoende.



Het aantal reizigers dat op de fiets naar het station of de halte gaat, kan flink groeien als er meer en betere voorzieningen komen. Voor ruim een derde van de reizigers die niet fietsen is het ontbreken van voldoende rekken de reden waarom ze niet op de fiets komen.

Camerabeelden

Van ongeveer een op de acht ondervraagden is wel eens een fiets gestolen. Die reizigers willen betere inzet van politie en de Nederlandse Spoorwegen. ,,Vaak is in stationsfietsenstallingen wel cameratoezicht, maar bij diefstal wordt daar niets mee gedaan'', aldus een reiziger. ,,Nutteloze camera's dus.''



Ook reizigersorganisatie Rover ontvangt klachten van reizigers die zich niet gehoord voelden en van het kastje naar de muur werden gestuurd. ,,Het lijkt ons evident dat als er camera’s zijn, de politie daarvan de beelden opvraagt'', stelt Freek Bos van Rover. ,,NS moet als gastheer op het station haar taak proactief oppakken.''



Geen opsporingsinstantie