Fietsers onder invloed steeds vaker op spoedeisende hulp: stijging van 84 procent

Het kenniscentrum deed onderzoek naar het middelengebruik onder verkeersslachtoffers die op de SEH-afdeling zijn beland tussen 2012 en 2021. Ruim driekwart was fietser en man. Het merendeel had alcohol op.

Het leeuwendeel van deze fietsongevallen was eenzijdig; er was dus geen andere weggebruiker bij betrokken. Dat gold voor driekwart. Wie dacht dat het vooral jongeren zijn die wel eens met een borrel op de fiets stappen, zit er overigens naast: meer dan de helft van de slachtoffers (55 procent) was tussen de 20 en 49 jaar oud.

Meer slachtoffers met ernstig letsel

Het totaal aantal verkeersslachtoffers dat onder invloed ernstig letsel opliep steeg met 71 procent in de afgelopen tien jaar. In 2021 had ten minste 6 procent van alle verkeersslachtoffers die op een SEH-afdeling belandde alcohol en/of drugs gebruikt. Twee derde van hen had ernstig letsel. Fietsers maakten het grootste deel uit van deze slachtoffers: ruim driekwart . Tien procent was bestuurder van een auto en nog eens 10 procent was bestuurder van een brom- of snorfiets.

Ook bij de verkeersongevallen met bestuurders van gemotoriseerde voertuigen was het slachtoffer meestal man (87 procent) en in de helft van de gevallen in de leeftijd van 15 tot en met 34 jaar.

Fietsen onder invloed ‘onderbelicht probleem’

Volgens VeiligheidNL is fietsen onder invloed een onderbelicht probleem in het voorkomen van verkeersongevallen. Het kenniscentrum vindt dat bij fietsers meer bewustzijn nodig is over de risico’s van rijden onder invloed, en roept fietsers die willen drinken op zich te houden aan de maximaal toegestane hoeveelheid alcohol. Voor mannen is dat twee glazen (één glas voor beginnende bestuurders), voor vrouwen één of anderhalf glas (een half glas voor beginnende bestuurders). Drugs kunnen beter helemaal vermeden worden, stelt het instituut.

Het onderzoek van het kenniscentrum, in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, richtte zich in eerste instantie op bestuurders van gemotoriseerde voertuigen. Aanvullend deed VeiligheidNL onderzoek naar fietsers die onder invloed een ongeval kregen.

