Fikse storing bij GGD: veel problemen bij maken test- en prikafspraak

Politiehe­li­kop­ter vliegt uit voor lawaaiig parende zwanen in Vleuten

11:18 Bij de Utrechtse politie meldde zich afgelopen nacht in paniek een Vleutenaar die dacht dat er bij hem werd ingebroken. Hij vertelde dat hij had gehoord hoe iemand de deur probeerde in te trappen en hij dacht ook iemand te hebben zien lopen in een witte jas.