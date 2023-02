File en grote wachtrij voor grote verkoop van carnavalskleding: duizenden pakjes voor spotprijs weg

Zelfs voor de officiële opening om 10.00 uur stond er al een grote file én wachtrij voor het schuttersgebouw van Eendracht Maakt Macht in Ooy. Hier verkoopt Kruitwagen dit weekend duizenden carnavalspakken, hoeden en andere feestattributen.



Allemaal voor een spotprijsje, want het bedrijf neemt afscheid van de ruime collectie carnavalskleding. ,,We hebben die jaren verhuurd, maar de pakken zijn nog in goede staat. We wisten dat het druk zou worden, maar dit hadden we niet verwacht. Wel gehoopt”, zegt eigenaresse Monique Kruitwagen terwijl ze de rij voor de kassa probeert weg te werken.



Ook zondag is de verkoop aan de Slenterweg in Ooy nog open. Bang dat dan alle pakken weg zijn, is Kruitwagen niet. De kledingrekken worden namelijk telkens bijgevuld. ,,Er is genoeg.”