‘Filmers aanslag Peter R. de Vries waren maand later bezig met nieuwe afrekening’

Dat bleek woensdagmorgen tijdens de vierde tussentijdse zitting in de zaak. Erickson O. (28). en Gerower M.C. (27) communiceerden volgens het Openbaar Ministerie (OM) over een brommer, helmen en een ‘schone auto’. Het doelwit was vermoedelijk iemand in het criminele milieu, blijkt uit berichten op in beslag genomen telefoons.

O. en M.C. zouden ook nauw betrokken zijn geweest bij de aanslag op Peter R. de Vries op 6 juli 2021. Het OM zegt dat deze verdachten in hun eigen auto en apart vanuit Rotterdam naar Amsterdam zijn gereden, net als de vermoedelijke schutter Delano G. (24) en bestuurder van de vluchtauto Kamiel E. (37). De twee filmers hielden de uitgang van de studio van RTL Boulevard in de gaten vanuit een McDonald’s-restaurant. Delano G. zou De Vries vervolgens met een wapen hebben opgewacht en meerdere schoten op hem hebben gelost in de Lange Leidsedwarsstraat. Hij stapte daarna in een vluchtauto die volgens het OM werd bestuurd door Kamiel E. De twee filmers maakten hun opnames van de zwaar gewonde De Vries en deelden dat vervolgens op sociale media. De Vries overleed negen dagen later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.

Het OM ziet een nauwe samenwerking tussen de mannen en bestempelt die nu als een criminele organisatie met een terroristisch oogmerk. Die zware verdenking leidde tot gefronste wenkbrauwen bij sommige advocaten. Volgens de advocaat van de vermoedelijke ‘moordmakelaar’ Krystian M. raakt deze nieuwe beschuldiging ‘kant noch wal’. ,,Hier is geen enkele basis voor in het dossier. Mijn cliënt wist niets bijvoorbeeld over het verspreiden van filmpjes of wie dat deden”, reageerde advocaat Ronald van der Horst.

Tijdens de zitting bleek verder dat het OM in de gevangenis per ongeluk een vertrouwelijk gesprek heeft opgenomen tussen verdachte Divainy K. en een advocatenkantoor. Toen de opname aan de verdediging van K. (30) verstrekt zou worden, bleken de gesprekken niet juist te zijn weggepiept.

Gesprekken die gevangenen voeren met een advocaat zijn vertrouwelijk. Het gesprek van K. werd op 23 november 2022 opgevangen door heimelijk geplaatste afluisterapparatuur in zijn cel. De telefoon waarmee het gesprek gevoerd werd hing buiten die cel, maar zo dicht in de buurt van de afluisterapparatuur dat de conversatie te horen was en is opgenomen. Het OM heeft excuses aangeboden.

De verwachting is dat de zaak begin volgend jaar inhoudelijk wordt behandeld. Op 30 november is er eerst nog een tussentijdse zitting.