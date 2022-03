Filmpje van arrestatie Willem Engel wekt verbazing: ‘Waarom vlak na het stemmen?’

,,Rustig! Wat is dit?” De verbazing is op het gezicht van Willem Engel af te lezen. Twee gemaskerde agenten lopen buiten op hem af en nemen hem mee naar een politieauto, luttele minuten nadat hij zijn stem heeft uitgebracht in een stemlokaal in de wijk Overschie, in het noorden van Rotterdam. ,,Meneer Engel, u bent aangehouden”, roepen de twee dienders in koor.