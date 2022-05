Finalekaartjes op állerlaatste moment stuk goedkoper, fans zitten toch in stadion: ‘350 euro. Te doen, toch?’

Duizenden Feyenoordsupporters trokken de afgelopen dagen naar de Albanese hoofdstad Tirana, met hoop in hun hart. De hele dag was het, in aanloop naar de finale van de Conference League, groot feest. Gedoe bleef, op een incident bij het stadion na, uit.

Het is even na tienen als de 12-jarige Sem aan zijn eerste ijsje van de dag begint. De jonge Nieuwerkerker staat op de Murat Toptani, de straat die net als dinsdag ook vandaag weer het terrein van de Feyenoorders is. Trots draait vader het hoofd van zoonlief om. Op zijn achterhoofd blijkt 010 te staan.

De meeste supporters moeten dan nog opstarten. De Albanezen zijn daarentegen al druk in de weer met het testen van geluidsinstallaties en televisieschermen. Vandaag moet álles luken.

Blote basten

In de loop van de dag vult de fanzone zich gestaag. De eerste technobeats klinken, zo ook de eerste meezingers van de dag. Ontelbare keren zal vandaag Tirana, oh oh oh oh uit Nederlandse mannenkelen komen.

Quote Weet je wat mijn moeder altijd zei? Geld vergeet je, plezier hou je Eddie van den Berg (38)

Steeds meer bier, steeds meer blote basten, steeds meer feestgedruis. Hartje Tirana is op den duur drukker dan op de drukste avond in de Rotterdamse Witte de Withstraat. Supporters wisselen hun reisverhalen uit, wagen zich aan een voorspelling van de uitslag of zetten nog maar eens een liedje in.

‘Mijn vrouw weet het niet’

Eddie van den Berg (38) lacht als hem naar de prijs van zijn ticket wordt gevraagd. ,,Dat kan ik niet zeggen. Mijn vrouw weet het niet. Maar weet je wat mijn moeder altijd zei? Geld vergeet je, plezier hou je. En zo is het. Dit maak je maar één keer in je leven mee.”

En zo zien de duizenden andere Feyenoordsupporters dat ook. Het gros - Tirana verwacht in totaal zo'n vijftienduizend man van het Legioen - komt het stadion namelijk helemaal niet in. Zo schaars waren de kaarten.

‘Je houdt van Feyenoord of niet’

Wim Bakker (31) is zo'n fan die buiten moet blijven. En toch stapte hij eerder deze week in de auto om naar Albanië af te reizen. ,,Wanneer ga je ooit nog een Europese finale met Feyenoord meemaken? Op zijn vroegst over tien jaar, denk ik. Daarom zijn we hier. Ook al hebben we geen kaartje. Je houdt van Feyenoord of niet.”

Quote Weet je, als het mis gaat...dan pakt niemand ons dit vandaag af. Het is prachtig Ann

's middags vertelt de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb over het ‘gespannen gevoel in de buik’. Het is het gevoel dat al die Feyenoordsupporters kennen, dat met het naderen van de aftrap groeit en groeit.

Aboutaleb prijst, op de enkele akkefietjes van dinsdagavond na, de sfeer. ,,De grote massa banjert vredig door de stad.”

‘350 euro. Te doen, toch?’

Een groepje vrienden duikt op. Eén van de mannen heeft tóch een kaartje weten te bemachtigen. ,,Het is gelukt, mede dankzij Mario Been en ESPN. Via-via hebben we een kaartje voor onze ene vriend. 350 euro. Te doen, toch?”

Zo weten velen op de valreep nog een kaartje te scoren. Met dank aan de Albanezen, die hun prijzen steeds verder laten zakken.

Volledig scherm Ann (rechts) blijft drinken. ,,Weet je, als het mis gaat...dan pakt niemand ons dit vandaag af. Het is prachtig.'' © AD

Bij Ann - ze reed met man John eigenhandig naar Tirana - lopen de zweetdruppels ondertussen over het gezicht. ,,Ik ga met dit weer echt niet in de rij staan voor een fotootje met de cup. Dat doe ik in Rotterdam wel... Maar mocht het toch misgaan, dan pakt niemand ons dit nog af. Het is zo onwijs prachtig hier.”

Peter Houtman, zijn eigen gemoedelijke zelf, gaat ondertussen op de foto met vele supporters, jong tot oud. De oud-spits is vanavond speaker in het stadion, net als in 2002 toen Feyenoord in eigen huis de UEFA Cup won. De saamhorigheid gaat het verschil maken, zo denkt hij.

Il Barbari

Over saamhorigheid gesproken: tegen zevenen vertrekken honderden Feyenoordsupporters gezamenlijk naar het stadion. Ze steken vuurwerk af, zingen liederen en wapperen met vlaggen. De voorste lopers houden een spandoek met Il Barbari - een verwijzing naar de krantenkoppen na de rellen in Rome van zeven jaar geleden - omhoog.

Bij het stadion zelf, waar Albanezen hun uiterste best doen om nog de laatste kaarten te slijten, gaat het dan toch even mis. Eerst wordt een supporter tegen de grond gewerkt waarna zijn vrienden zijn vrijlating eisen. Daarna proberen enkele Feyenoordsupporters zonder tickets het stadion binnen te dringen. Eentje klimt over het hek, waarna agenten alsof ze tikkertje spelen achter hem aan gaan. De politie haalt ogenblikkelijk de wapenstok tevoorschijn en spuit met traangas. De rust keert terug.

Op datzelfde moment loopt de fanzone, iets verderop gelegen, weer vol. De aanwezigen worden opgezweept met onvervalste hardcore. Echt, het wachten heeft lang genoeg geduurd. Scoren!

Volledig scherm Peter Houtman neemt alle tijd voor foto's met supporters. De oud-spits is vanavond de speaker. © AD