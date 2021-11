Financiële problemen bij acht op de tien parochies

RIVM: 13 passagiers uit vliegtui­gen Zuid-Afri­ka besmet met omikronva­ri­ant

De nieuwe coronavariant omikron is geconstateerd bij dertien van de passagiers die vrijdag met twee vluchten uit Zuid-Afrika in Nederland zijn aangekomen, meldt het RIVM. Van de 624 passagiers in de vliegtuigen zijn er 61 positief getest op corona.

29 november