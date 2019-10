FIOD arresteert criminele dienstverlener uit Hillegom (66)

De man zit in beperkingen, wat betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat. De vrouw is inmiddels vrijgelaten. Er zijn drie locaties doorzocht in Hillegom. Daarbij is beslag gelegd op telefoons, computers en gegevensdragers. Ook is beslag gelegd op een auto. In de auto werd meer dan een gebruikershoeveelheid XTC aangetroffen.



De aanhoudingen hebben te maken met een groot onderzoek naar twee criminele dienstverleners waarover deze site eerder schreef. De nu aangehouden 66-jarige verdachte is de bestuurder van een bedrijf dat volgens de FIOD financiële diensten verleende aan zeker tien criminelen die handelden in drugs, wapens en anabole steroïden.