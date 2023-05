Fiod haalt illegale tv-dienst uit de lucht: toegang tot 10.000 zenders, Netflix, Viaplay

De Fiod en het Openbaar Ministerie hebben dinsdag een illegale internet tv-dienst (IPTV) ontmanteld. Via die dienst konden mensen voor 10 euro per maand ruim 10.000 tv-zenders en alle films en series bekijken van bijvoorbeeld Disney+, Netflix, Viaplay, Videoland, ESPN.

De tv-dienst werd onder meer via belwinkels, tegen contante betaling, verkocht, meldt de Fiod. De service liep via een datacenter in Den Helder. In die stad en in Almere zijn in totaal vier mensen aangehouden. Volgens de Europese politiedienst Europol had de tv-service meer dan een miljoen gebruikers door heel Europa.

,,Het datacenter is vandaag stilgelegd en doorzocht. Vanaf vandaag werken de IPTV-abonnementen niet meer", stelt de Fiod. ,,De techniek van IPTV, het kijken van televisie via het internet, is op zich legaal in Nederland. Het is echter strafbaar om abonnementen aan te bieden en af te sluiten, als daarmee naar films, series en programma’s wordt gekeken waarvoor geen licentievergoeding is betaald.”

Ook kijken is strafbaar

Als dat wel gebeurt, wordt er inbreuk gemaakt op rechten van film- en programmamakers, omroeporganisaties en televisiestations. ,,Niet alleen het aanbieden, maar ook het kijken naar illegale IPTV is strafbaar.”

Het Fiod-onderzoeksteam vermoedt dat de opbrengsten van de illegale IPTV op grote schaal zijn witgewassen. Daarvoor zijn bedrijfspanden in Den Helder, Almere, Hengelo en woningen in Amsterdam, Almere, Enschede, Den Haag en Den Helder doorzocht op de aanwezigheid van contant geld. Er is beslag gelegd op administratie, bankrekeningen, vijf auto’s, computerapparatuur en grote bedragen contant geld.

