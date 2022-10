Fiod-inval bij BAM heeft gelijk gevolgen: ‘Schrikreactie bij beleggers en imagoschade’

50 aanhoudin­gen bij geplande voetbalrel­len in Brabant, auto rijdt in op agenten

Een groep van 50 supporters is gisteravond in het Brabantse Best aangehouden omdat zij mogelijk met elkaar op de vuist wilden gaan. De politie rukte groots uit om de groep te controleren. Tijdens de controle probeerde een auto opzettelijk op agenten in te rijden.

16 oktober