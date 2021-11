Fit For Free haalt zonnebanken weg uit sportscholen na oproep kankerpatiënten

Fitnessketen Fit For Free heeft besloten alle zonnebanken uit zijn sportscholen weg te halen. De aanleiding is een oproep van dermatologen en kankerpatiënten om de apparaten de deur uit te doen.

Bram van Dijk, managing director van fitnessketen Fit For Free, vond de boodschap van de dermatologen en kankerpatiënten helder: ,,Onze sportscholen staan voor een gezonde en verantwoorde levensstijl. We nemen deze oproep dan ook serieus. In Nederland hebben we meer dan 90 clubs. Niet in alle clubs hebben we zonnebanken. In de clubs met zonnebanken gaan we uiterlijk aanstaande maandag stoppen met het aanbieden van deze faciliteit.”

Sneeuwbaleffect

Secretaris Jos de Groot van het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL), dat eerder dit jaar een nationaal actieplan tegen huidkanker publiceerde, reageert opgetogen. ,,Dat zijn er meteen 70 in één klap! Fit For Free was veruit de grootste speler als je kijkt naar het aantal zonnebanken dat ze nog in hun sportscholen hebben staan. Dat zo'n grote partij nu deze stap zet, dat is fantastisch.”

Hij hoopt dat meer sportscholen nu de stap van Fit For Free volgen. ,,Ik roep Fit For Free op om vooral hun beweegredenen te delen met anderen in hun branche. Dan zou het zomaar eens een sneeuwbaleffect kunnen veroorzaken dat die apparaten eindelijk uit alle sportscholen verdwijnen.” Naast Fit For Free hebben ook al andere individuele, kleinere sportscholen na zijn oproep gedeeld hun zonnebanken in de prullenbak te gooien.

Dermatologen vonden het niet te rijmen dat sportscholen een gezonde levensstijl zouden promoten, terwijl ze ook zonnebanken aanbieden. Uit wetenschappelijk onderzoek gepubliceerd in het vooraanstaande Journal of the American Academy of Dermatology bleek namelijk dat een regelmatig bezoek aan de zonnebank de kans op een kwaadaardig melanoom aanzienlijk verhoogt.

