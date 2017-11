Flat in stad Groningen ontruimd na 'vreemde lucht'

Er zijn 22 woningen uit voorzorg ontruimd en er is voor de zekerheid ook een ambulance opgeroepen. De brandweer is aanwezig om te kijken wat er aan de hand is. De bewoners zijn met een bus naar een nabij gelegen verzorgingshuis gebracht. Het is onbekend wanneer de mensen hun huis weer in kunnen.

Volgens een woordvoerder betreft het een 'vreemde, penetrante, scherpe lucht', die door meerdere bewoners in het portaal van de flat is geroken. De brandweer heeft via eerste metingen kunnen vaststellen dat het geen gaslucht is. Wat de geur wel veroorzaakt, is nog onbekend. Hiervoor is speciale meetapparatuur opgeroepen.