Flesje Spa Rood nekt plofkraakverdachte in Audi die op A27 strandde na wildwestachtervolging

Wat als we met Duitsland in oorlog raken? En andere vragen over samenwer­king van legers

Nergens in de wereld werken twee legers met hun landmacht zo intensief samen als in Nederland en Duitsland. Maar wat hebben we eigenlijk nog te zeggen over ‘onze soldaten’? Moeten Nederlandse militairen nu ineens Duits gaan praten? En wat als we onverhoopt toch met elkaar in oorlog raken?