Fleur (20) zag hoe haar beste vriendin pistool tegen haar hoofd kreeg en doodgeschoten werd

Liveblog TERUGLEZEN | Jongeren zorgboerde­rij worstelen met dodelijke schietpar­tij: ‘Mam, er loopt een man met een pistool!’

Fleur (20) overleefde ternauwernood de schietpartij op zorgboerderij Tro Tardi in Alblasserdam en zag hoe naar beste vriendin Nathalie (34) werd vermoord. Vandaag sprak ze in de rechtbank. John S. staat daar terecht voor drie moorden, waarvan twee op de zorgboerderij en een in Vlissingen, en twee pogingen daartoe. Het AD doet in dit blog live verslag, onderaan deze tekst.