Flink lagere straf voor pakketbezorger die 5-jarige Brandon doodreed: moeder barst in tranen uit

Ridouan el C. (23), de pakketbezorger die twee jaar geleden tegen de 5-jarige Brandon botste en hem dodelijk verwondde, heeft een aanmerkelijk lagere straf gekregen dan justitie tegen hem had geëist.

Brandon raakte 24 oktober 2019 zwaargewond na een botsing met een bestelwagen op de Messchertstraat in Rotterdam-West. Pakketbezorger El C. zat achter het stuur en had het overstekende knaapje over het hoofd gezien.

In het ziekenhuis probeerde de vader zijn zoon met ‘al zijn kracht en liefde’ nog te reanimeren, maar het was tevergeefs. Brandon overleed twee uur na de klap. De begrafenis vond plaats op de dag dat de jongen als jeugdspeler bij Feyenoord zou beginnen.

Eis: acht maanden cel

Justitie eiste twee weken geleden acht maanden cel én een driejarig rijverbod tegen de bezorger. Dit omdat hij die fatale dag onder invloed van cannabis verkeerde en met een rommelig dashboard zou hebben rondgereden.

Daar gaat de rechter niet in mee. Die houdt El C. weliswaar verantwoordelijk voor het ongeluk, maar spreekt hem vrij van dood door schuld. Zij kan namelijk niet vatstellen dat de Rotterdammer roekeloos heeft rondgereden én ziet geen bewijs voor het rommelige dashboard.

El C. verkeerde onder invloed van cannabis - de Rotterdammer zei de werkdag met één blowtje te zijn begonnen - maar onduidelijk is in hoeverre dit heeft meegespeeld bij het dodelijke ongeluk. Feit is, zo stelt de rechter, dat de bezorger na het ongeluk geen opvallend gedrag vertoonde.

Moeder barst in tranen uit

Voor het veroorzaken van een gevaarlijke situatie krijgt El C. 28 dagen cel opgelegd. Daar komen nog twee maanden bovenop, omdat de Rotterdammer enkele maanden na het ongeluk opnieuw in de fout ging: de politie betrapte hem achter het stuur, terwijl het rijbewijs van El C. was ingevorderd én hij onder invloed van cannabis verkeerde. Verder krijgt de Rotterdammer straf voor het weigeren van bloedonderzoeken.

De ouders van Brandon hoorden het vonnis maandagmiddag in de rechtbank aan. Toen duidelijk werd dat El C. werd vrijgesproken van dood door schuld, verliet de vader teleurgesteld de zaal. De moeder van Brandon bleef zitten, maar barstte in tranen uit.